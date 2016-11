Warframe – The War Within bricht alle Rekorde

Wie Digital Extremes heute ankündigt, erreichte die PC-Version von Warframe mit dem The War Within-Update am letzten Wochenende die Top Drei der meistgespielten Spiele auf Steam. Das bislang umfangreichste Warframe-Update brach am vergangenen Wochenende mit 68.530 gleichzeitigen Spielern und insgesamt 1,2 Millionen Stunden im Spiel verbrachter Zeit an einem Tag sämtliche eigene Rekorde.

Warframe – Infos zum Spiel

Der Free-to-Play Action-Hit, der seit seinem Start im März 2013 über 26 Millionen registrierte Spieler angezogen hat, knackte in diesem November bereits einen eigenen Rekord mit über einer Millionen gleichzeitiger Spieler über alle Plattformen (PC, Xbox One und PS4) hinweg.

Mit The War Within veröffentlichte Digital Extremes die lang erwartete Fortsetzung von The Second Dream – der cinematischen Quest aus dem Dezember 2015. Die Spieler begeben sich auf einen spannenden Trip durch zahlreiche neue Missionen, Planeten und beeindruckender Zwischensequenzen, die eine packende Geschichte erzählen.

Die kostenlose PC-Version von The War Within ist bereits erhältlich. Der kostenlose Download von The War Within für PlayStation 4 und Xbox One folgt in den nächsten Wochen.