Warcraft – Remasters von Teil 1 & 2 werden nie kommen

Wenn ihr nach wie vor an einem Remaster von Warcraft 1 & 2 festhaltet: Diese wird es wohl nie geben. Frank Pearce sorgte für lange Gesichter während der BlizzCon 2016.

Warcraft – „Remasters wären kein Spaß“

„Wir sind glücklich genug, dass wir den gesamten Quellcode und die Assets früherer Werke noch haben,“ sagte Pearce. „Aber es stellte sich heraus, dass es wirklich schwer ist, die Sachen freizuschalten, und damit umzugehen. Weil wir alt sind, haben wir es einfach vergessen. Wir hatten einige sehr passionierte Leute, die den Code und Assets von Warcraft 1 ausgegraben haben. Sie fingen an damit zu arbeiten und schafften es, das Spiel in einem Fester laufen zu lassen. Und ich habe es gespielt. Orcs & Humans war grandios seinerzeit. Ich verspreche dir, in der heutigen Zeit, mit heutigen Standard, ist es einfach kein gutes Spiel mehr.“

Zudem fügte er hinzu, dass er viel lieber Ressourcen in WoW oder Overwatch oder eine neue IP stecken wolle, anstatt „diese alten Fossile auszugraben“. Mike Morhaime rief allerdings ein „Für den Moment“ dazwischen.

