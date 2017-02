UnDungeon – Kickstarter-Ziel bereits erreicht

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass UnDungeon, ein von Klassikern inspiriertes Action-Rollenspiel mit Rogue-Elementen, sein Kickstarter-Ziel zwei Wochen vor Ende der Kampagne erreicht hat. Die ursprüngliche Vorgabe von 50.000 Euro wurde letzte Woche überschritten und die Kampagne durchläuft jetzt mit Unterstützung des Square Enix Collective ihre „Early Stretch“-Ziele.

UnDungeon – Inhalts-Upgrades als Stretch Goals

Zu diesen Zielen gehören Inhalts-Upgrades sowie die Möglichkeit, dass das Spiel nicht nur auf PC, sondern auch auf anderen Systemen wie PlayStation 4, Xbox One und/oder Nintendo Switch erscheinen wird.

UnDungeon spielt in einer wunderschönen und geheimnisvollen Welt, die auf dem Prinzip des Multiversums basiert, in dem mehrere Parallelwelten in einem Ereignis namens „Der Umbruch“ zu einer einzigen Dimension verschmolzen sind. Es kombiniert herausfordernde, temporeiche Kämpfe mit wundervoller, handgezeichneter Pixel-Kunst, traditionellen Rollenspielmechaniken und Rogue-Elementen. In der Rolle eines der sieben Vorboten, die aus einer durch den Umbruch zerstörten Welt gekommen sind, nimmt UnDungeon den Spieler mit auf eine übernatürliche Reise durch eine dynamische, prozedural generierte Umgebung.