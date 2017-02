Uncharted 4: A Thief’s End – Patch bringt Hardcore-Schwierigkeit im Survival-Mode

Der nächste Patch für Uncharted 4: A Thief’s End ist live und bringt einen noch höheren Schwierigkeitsgrad für den Survival-Mode. Dabei erhöht dieser Modus die Anforderungen an Spieler um ein ganzes Stück.

Uncharted 4: A Thief’s End – Nur eine Chance

Wenn ihr euch also an die Schwierigkeit wagt, habt ihr nur eine Chance alle 50 Wellen zu überleben. Sobald euer Team also ein Mal das Zeitliche segnet, ist es vorbei. Kurzum: Alle fünfzig Wellen zu schaffen, erfordert verdammt viel Geduld, sorgfältiges Planen und Hingabe. Stellt also sicher, dass ihr eine starke Truppe habt.

Zudem gibt es einige neue Features im Mehrspieler-Modus. Am wichtigsten ist vielleicht die Rückkehr des Classic Mode im Rahmen der Beta Test Playlist. Im Classic Mode gibt es keinen Ingame-Store, keine Mysticals oder Sidekicks. Stattdessen konzentriert sich das Spiel hier voll und ganz auf Kämpfe.

Außerdem hat die neueste Season im Ranked Play begonnen. Neue Ausrüstung, Waffenskins und andere Items wurden hinzugefügt.

Wenn ihr alle Updates von Patch 1.20.055 herausfinden wollt: Blickt auf die offizielle Website.

Link:

Quelle