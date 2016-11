Uncharted 4 – Gerücht: Einzelspieler-DLC auf PSX spielbar

Wenn Sony am 03. und 04. Dezember 2016 die PlayStation Experience 2016 abhält, dann könnten uns Neuigkeiten zu Uncharted 4 bevorstehen. Und wir haben neue Gerüchte aufgeschnappt!

Uncharted 4 – Konzentriert sich auf Sam Drake

Bereits sicher ist, dass der Titel einen Singleplayer-DLC erhalten wird, der ähnlich zu The Last of Us „Left Behind“ sein soll. Dabei haben die Arbeiten am Zusatzinhalt schon kurz nach der Vollendung des Hauptspiels begonnen. Wenn es nach einem neuen Gerücht geht, werden wir schon sehr bald mehr davon hören.

Jaffameister zitiert einen Insider bei Sony, der verrät, dass der DLC im Rahmen der PSX im Dezember enthüllt wird. Damit aber nicht genug, denn Besucher der Messe dürfen auch schon selbst Hand anlegen. Das Addon soll als Standalone verkauft werden und sich auf Samuel Drake konzentrieren, den Bruder von Nathan. Zudem soll der DLC sehr viel länger ausfallen als Left Behind.

Als Releasetermin wird wohl das erste Quartal 2017 anvisiert. Sobald wir konkrete Details haben, lassen wir es euch wissen!

