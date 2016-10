Ubisoft – Ubicollectibles Figuren zum Assassin’s Creed Film

Heute hat Ubisoft neue Ubicollectibles-Figuren und –Artikel für den Assassin’s Creed-Film enthüllt, inklusive der offiziellen Figuren von Aguilar und Maria sowie der offiziellen Nachbildungen des Edenapfels und der Truhe, in der er gemeinsam mit Aguilars Versteckter Klinge aufbewahrt wird.

Assassin’s Creed – Die Figuren im Überblick

„Assassin’s Creed” kommt am 27. Dezember 2016 in die Kinos, mit dem Oscar-Nominierten Michael Fassbender („X-Men: Days of Future Past”) und der Oscar-Gewinnerin Marion Cotillard („The Dark Knight Rises”) in den Hauptrollen. Produzenten des unter der Regie von Justin Kurzel gedrehten Films sind New Regency Productions, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films und The Kennedy/Marshall Company; co-finanziert wird er von RatPac Entertainment und Alpha Pictures und vertrieben von 20th Century Fox.

Aguilar und Maria sind hochgradig detaillierte Figuren, welche die beiden Helden des Films darstellen. Sie sind 24, bzw. 23 Zentimeter groß, tragen traditionelle Assassinen-Outfits und ihre Gesichter sind anhand von 3D-Scans der Schauspieler Michael Fassbender und Ariane Labed entstanden. Die beiden Figuren können zu einem einzigartigen Diorama zusammengesetzt werden.

Der Edenapfel ist eine lebensgroße Nachbildung des heiß begehrten Artefakts aus dem Assassin’s Creed-Film. Durch Drücken eines unauffälligen Knopfes kann der Apfel innerlich zum Leuchten gebracht werden. Außerdem werden exklusiv im Uplay Shop 2700 limitierte Editionen der Truhe erhältlich sein, die den Edenapfel enthält.

Dies sind die neuesten Kreationen von Ubicollectibles. Zuletzt erschienen sind die offizielle Assassin’s Creed III-Figur, Connor – The Last Breath und die offizielle Watch_Dogs 2-Figur, Wrench.

Als eingefleischte Fans der Videospiele- und Geek-Kultur bildet das Ubicollectibles-Team eine Ubisoft-Abteilung, die eine große Bandbreite von Sammlerprodukten in begrenzter Auflage und Premiumqualität herausbringt. Die Ubicollectibles-Artikel werden in enger Zusammenarbeit mit den Studios sorgfältig hergestellt und richten sich an die Fans der beliebten Ubisoft-Marken, wie Assassin’s Creed, Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs, Rabbids, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe und viele mehr.

Aguilar- und Maria-Figuren, der Edenapfel und die Truhe können im Uplay Shop vorbestellt werden.