Ubisoft – Sci-Fi-Spiel aus Watch_Dogs 2 Leak ist echt

Wenn ihr euch bereits das „leaked Ubisoft Trailer“-Video in Watch_Dogs 2 angeschaut habt: Ja, das Spiel ist echt. Und der Codename lautet „Pioneer“, wie die Kollegen von Kotaku erfahren haben wollen. Doch leider gibt es derzeit große Probleme bei der Entwicklung des Spiels. Dadurch könnte sich die Ankündigung deutlich verschieben.

Ubisoft – So seht ihr das Pioneer-Video in Watch_Dogs 2

Um an das Video zu kommen, müsst ihr eine Mission „Ubistolen“ im Open-World-Hacking-Spiel freischalten. Dazu solltet ihr euch nach Möglichkeit in der Nähe des Ubisoft-Studios im Spiel aufhalten und NPCs hacken, woraufhin eine Mission getriggered wird. Dabei gilt es das Studio in San Fran zu infiltrieren und den Trailer zu klauen.

Nachdem viele Spieler glaubten, es wäre nur ein Witz, so ist es eben doch ein echtes Spiel. „Das Projekt sollte eigentlich nächstes Jahr angekündigt werden„, sagte eine Quelle. Doch in letzter Zeit habe man viele Lead-Positionen neu besetzt. „Das wird jetzt nicht mehr passieren und Pioneer wird neu gemacht.“

„Als sie sich dazu entschieden, ein Easter Egg in Watch_Dogs 2 zu bringen, wusste sie nicht, dass es jetzt so aussehen würde. Und das macht die Sache ein wenig unangenehm,“ sagt eine zweite Quelle.

Auf unsere Nachfrage hieß es nur „Wir haben noch nieeee davon gehört 🙂“ – kurzum: Ubisoft kommentiert die aktuelle Lage nicht.

