Ubisoft – Far Cry 3: Blood Dragon kostenlos downloaden!

Ubisoft gab heute bekannt, dass Mitglieder des Ubisoft Clubs zur Feier des 30-jährigen Jubiläums auch im November einen kostenlosen Klassiker entdecken oder erneut erleben können. Auf der diesjährigen E3 kündigte Ubisoft an, dass jeden Monat bis zum Ende des Jahres ein kostenloser digitaler PC-Titel, der für seine Qualität, Innovation und Kreativität anerkannt wurde, für alle Ubisoft Club-Mitglieder kostenlos verfügbar sein wird. Diesen Monat dürfen sich die Spieler auf Far Cry 3 Blood Dragon freuen, einen humoristischen First-Person-Shooter.

Ubisoft – Blood Dragon ab 09. November kostenlos laden

In Far Cry 3 Blood Dragon erledigen die Spieler die Bösewichte und retten die Welt in einer Vision der Zukunft im VHS-Stil. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sergeant Rex Colt – halb Mann, halb Maschine, voll Amerikaner. Er ist ein hochmoderner Mark IV-Cyber-Commando auf einer Mission – einer Mission der Rache. Er will seinen ehemaligen Kommandanten und dessen Bataillon ruchloser Killer-Cyborgs ausschalten und wird dabei vor Nichts halt machen. Auch die Hollywood Action-Ikone Michael Biehn (Terminator, Aliens und Abyss – Abgrund des Todes) kehrt in dieser explosiven Science-Fiction-Vision der 80er-Jahre zurück.

Far Cry 3 Blood Dragon wird ab Mittwoch, 9. November 2016 verfügbar sein. Die Club-Angebote zum 30-jährigen Jubiläum laufen über das gesamte Jahr. Die teilnehmenden Spiele werden monatlich enthüllt und Club-Mitgliedern für jeweils 30 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt.