Ubisoft bleibt unabhängig

Gestern war Stichtag bei Ubisoft. In Bagnolet wurde die Jahreshauptversammlung abgehalten, bei der nicht nur CEO Yves Guillemot und die Chefetage anwesend waren, sondern auch zahlreiche Shareholder.

Ubisoft – 76,54% Quorum erreicht

Die Anwesende Anzahl an Shareholdern betrug dabei stolze 76,54 Prozent, die zudem ihre „massive Unterstützung für die Strategie und das Management von Ubisoft“ beipflichteten. Und damit folgten auch einige gewöhnliche Beschlüsse im Rahmen der Versammlung. So werden Yves Guillemot und sein Bruder Gérard Guillemot weiterhin als Directors tätig bleiben. Zudem wurden zwei neue, unabhängige Directors angeheuert. Frédérique Dame und Florence Naviner heißen sie. Neben der Wiederwahl zum Director wurde Yves Guillemot einmal mehr als Chairman und CEO des Publishers und Entwicklers ernannt.

Durch die Neuaufstellung des Boards befinden sich nun 10 Mitglieder in diesem. Davon sind fünf unabhängig und vier Frauen. Damit erreicht Ubisoft ein zu 50 Prozent unabhängiges Board und kann seine bisherige Strategie fortführen. Aufgrund hochrangiger Shareholder, die fest an das Unternehmen glauben, wird es sehr schwer für Vivendi, an die benötigten Aktienanteile zu kommen. Fürs Erste dürfte also eine feindliche Übernahme ausgeschlossen sein.

Yves Guillemot hat ein passendes Statement parat. „Wir sind erfreut über die kontinuierliche Unterstützung unserer Shareholder. Ubisoft kann zuversichtlich seine Wachstums- und Wertschaffungsstrategie fortsetzen.„