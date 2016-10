Ab dem 10. Februar 2017 werden NIS America und die flashpoint AG mit der Veröffentlichung von Touhou Genso Wanderer aus dem Hause AQUA STYLE für jede Menge Mystery auf den Sony-Spielkonsolen sorgen. Neben der Box-Version für die PlayStation 4-Fassung wird das Taktik-Rollenspiel auch als digitale Version für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich sein. Als besonderen Bonus wird die Erstausgabe der PlayStation 4 Box-Version neben einem Wendecover und einem Mini-Artbook auch einen kostenlosen PlayStation 4 Download-Code für den 2D-Platformer Touhou Double Focus beinhalten, solange der Vorrat reicht.

Infos zu Touhou Genso Wanderer & Touhou Double Focus

In Touhou Genso Wanderer schlüpft der Spieler in die Rolle des jungen Mädchens Reimu, einer Hakurei Shrine Maiden, die einen Vorfall in der Welt Gensokyo untersuchen muss. Auf ihrer Reise begegnet sie verschiedenen Charakteren aus dem Touhou Project-Universum. Unzählige Schätze und Gegenstände warten in diesem Rogue-like-Rollenspiel darauf, entdeckt zu werden. Eine spannende Abenteuerreise beginnt!

Touhou Double Focus ist ein Actionspiel und erzählt die Geschichte von Aya und Momiji, die durch ein magisches Buch in eine mysteriöse Welt hineingezogen wurden. Jede Ecke und jeder Winkel muss erkundet werden, um das Geheimnis zu lüften. Auf ihrer Reise treffen sie auf verschiedene Bewohner von Gensokyo. Der Spieler muss Aya und Momiji dabei helfen, den Weg nach Hause zu finden.