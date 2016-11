Tomb Raider – Lara bricht zwei Weltrekorde

Crystal Dynamics und Square Enix freuen sich bekanntzugeben, dass Heldin Lara Croft zwei neue „Guinness World Records“-Einträge bekommen hat. Lara Croft wurde mit dem Eintrag „Most Magazine Covers for a Videogame Character“ offiziell als der Videospielcharakter ausgezeichnet, der weltweit am häufigsten auf Magazin-Titelseiten abgebildet wurde. Außerdem wurde mit einem Treffen von 270 Cosplayern auf der Videospielmesse „Paris Games Week“ am vergangenen Wochenende der Eintrag „Largest Gathering Of People Dressed As Lara Croft“ erreicht.

Tomb Raider – Infos zur Marke

TOMB RAIDER ist seit zwei Jahrzehnten ein starkes, weltweites kulturelles Phänomen, dass der Abenteurerin und berühmten Archäologin Lara Croft folgt. Seit ihrem Debüt im Videospiel TOMB RAIDER im Jahr 1996, war Lara Croft weltweit bisher mehr als 1.230 Mal auf dem Titelblatt von Zeitschriften und Zeitungen aus den Bereichen Film, Kultur, Lifestyle und Videogames abgebildet und die Zahl wächst kontinuierlich weiter. Die Titelblätter umfassen Darstellungen von Lara Croft durch offizielle Grafiken, ursprüngliche Illustrationen, Karikaturen und Abbildungen von offiziellen Lara Croft-Models und -Schauspielerinnen. Zählt man die Cover dazu, auf denen Lara Croft nur als Co-Star zu sehen war, wächst die Zahl auf 1.400 Stück.

Am vergangenen Samstag, den 29. Oktober 2016, haben Crystal Dynamics und Square Enix auf der Videospielmesse „Paris Games Week“, im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von TOMB RAIDER, Fans zu einem Cosplay-Treffen eingeladen. Die europäische TOMB RAIDER-Fangemeinde brach mit 270 anwesenden, als Lara Croft verkleideten Personen an einem Veranstaltungsort den Guinness-Weltrekord und bekommt nun einen neuen Eintrag als „Most People Dressed as Lara Croft“. Fans konnten sich dabei als eine von Hunderten offiziellen Lara Croft-Darstellungen aus den Bereichen Spiele, Comics, Filme und Lifestyle verkleiden.

Laras zwei neue Einträge in das Guinnes Buch der Weltrekorde werden einer bereits beeindruckenden Liste hinzugefügt. Lara wurde bereits in der „Guinness World Records Gamer‘s Edition 2010“ mit sechs Preisen ausgezeichnet, darunter als „The Most Successful Video Game Heroine“, „Most Recognizable Female Character in a Video Game“, „Most Detailed Video Game Character“, „Most Official Real Life Stand-Ins“, „Highest Grossing Computer Game Spin-off“ und „Most Successful Live-Action Transfer“.

RISE OF THE TOMB RAIDER ist eines der meist gefeierten Spiele des letzten Jahres. Das Spiel wurde für mehr als 75 Awards nominiert und gewann 27 davon. RISE OF THE TOMB RAIDER war zudem für neun DICE Awards nominiert, mehr als jedes andere Spiel aus dem Jahr 2015. RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM enthält nicht nur das preisgekrönte RISE OF THE TOMB RAIDER, sondern bietet auch ein komplett neues Story-Kapitel mit dem Titel „Blutsbande“ inklusive VR-Unterstützung (nur für PlayStation VR) sowie den Zombie-Modus „Laras Albtraum“, einen Koop-Ausdauermodus, alle bisher verfügbaren DLC-Inhalte sowie zusätzliche Outfits, Waffen und Expeditionskarten. Die limitierte Day-One-Edition enthält zudem ein exklusives Artbook.