Titanfall 2 Test online!

Als Titanfall 1 erschien, überraschte es Spieler und Journalisten gleichermaßen. Ohne große Vorgeschichte schaffte es der Titel zumindest im Multiplayer in der oberen Liga mitzuspielen und überzeugte durch die flüssigen und schnellen Gefechte sowie die Abwechslung durch die Titanen. Dennoch schrumpfte die Spielerschaft mit der Zeit recht zügig zusammen, andere Spiele bekamen Nachfolger und Titanfall geriet etwas in Vergessenheit. Unter anderem hat das bestimmt auch daran gelegen, dass Titanfall aufgrund fehlender Kampagne viele Spieler gar nicht erst angelockt hat und so von Anfang an mit einer vergleichsweise kleinen Fangemeinde klarkommen musste. Nun soll der zweite Teil die Fehler des ersten ausbügeln und sich gleichzeitig an den Stärken und dem frischen Konzept von Titanfall orientieren. Wir haben uns wieder einmal ins Cockpit begeben und berichten vom frischen Titanfall 2, viel Spaß.

Zum Titanfall 2 Test