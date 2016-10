Titanfall 2 – Releasetermin wurde „vor langer Zeit festgelegt“

Niemand denkt, dass der Releasetermin von Titanfall 2 allzu clever ist. Mit Battlefield 1 in der Woche davor und Call of Duty in der Woche darauf gibt es schlichtweg zu viele Shooter in zu kurzen Abständen. Und nun kommt der Twist: Der Termin wurde vor sehr langer Zeit festgelegt.

Titanfall 2 – Verkäufe in UK enttäuschend

Dabei zeichnet sich ein erwartetes Bild ab: Die Verkäufe des Spiels in UK sind enttäuschend (via GfK Chart-Track). Wenn es nach Producer Drew McCoy geht, dann gab es keine Alternative. Demnach verriet er gegenüber PlayStation LifeStyle: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher die Entscheidung kam. Ich weiß nur, dass sie vor sehr langer Zeit gefällt wurde und es keine Möglichkeit gab, das zu ändern.“

„Ich sorge mich aber nicht drum. Wir versuchen uns nicht darum zu sorgen,“ fügte er hinzu. „Wenn du dir Gedanken darüber machst, was andere Spiele tun, wann sie erscheinen, dann machst du dir Sorgen. Am Ende vom Tag veröffentlichen wir ein Spiel, mit dem wir zufrieden sind und das wir genießen zu spielen. Eines, auf das wir stolz sind. Solange wir das tun, werden wir auch Spieler haben. Es kommt nicht wirklich darauf an, wann es erscheint. Ein gutes Spiel wird einfach beachtet.“

