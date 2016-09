Titanfall 2 – Goldstatus erreicht!

Rund einen Monat vor der Veröffentlichung ist Titanfall 2 fertig! Das hat Entwickler Respawn Entertainment heute verkündet. Damit steht einem pünktlichen Launch am 28. Oktober 2016 nichts mehr im Wege.

Titanfall 2 – Ab ins Presswerk

Während sich das Spiel nun also auf den Weg ins Presswerk macht, damit es ausreichend viele Kopien zum Launch gibt, so ist noch lange nicht gesagt, dass es wirklich die finale Version sein wird. Einen Day-One-Patch schließen wir nicht aus und das solltet ihr nicht. Denn wie so oft sind die Arbeiten an großen Videospielen bekanntlich nie vorbei. Konkrete Details, ob es einen solchen Patch gibt, sind derzeit aber nicht vorhanden.

Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One.

Link:

Quelle