Titanfall 2 – Day-One-Patch ist nur 88MB groß

Wenn neue Spiele heutzutage erscheinen, dann haben sie alle einen dicken Day-One-Patch. Nicht aber Titanfall 2!

Titanfall 2 – Nur 88MB klein

Wenn ihr also wenig Speicherplatz zur Verfügung habt, dann könnt ihr aufatmen. Es sind nämlich 88 Megabytes. Das ist eine Einheit kleiner als Gigabyte – die meisten werden das schon gar nicht mehr kennen. Die Größe des Patches hat Vince Zampella via Twitter enthüllt.

Was aber in diesen 88 MB drin sind, ist derzeit nicht bekannt. Aber viel kann es nicht sein, was durchaus verwundert. Denn Titanfall 2 ging bereits Ende September in den Gold-Status. Vermutlich handelt es sich also nur um vereinzelte Balancing-Änderungen.

Der Shooter erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One.

Link:

Quelle