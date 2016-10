Timed Exclusive – Call of Duty History online!

Mit Call of Duty hat Activision die vielleicht gewinnbringendste Franchise überhaupt im Portfolio. Drei verschiedene Studios – Infinity Ward, Sledgehammer Games und Treyarch – arbeiten rund um die Uhr an neuen Inhalten und Spielen. Während Treyarch im vergangenen Jahr an der Reihe war, meldet sich am 04. November 2016 Infinity Ward zurück mit Call of Duty: Infinite Warfare. Doch bevor das geschieht, blicken wir auf die Geschichte der Infinity-Ward-Titel zurück. Klickt dabei auf die Kacheln und lest interessante Details zu den Titeln des Studios.

Zum Artikel