Timed Exclusive – Call of Duty: Das wünscht sich die Redaktion online!

Nachdem der Ankündigungs-Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare so schlecht aufgenommen wurde, dass die Like zu Dislike-Quote bei 1:6 liegt (Stand: 23. September 2016) und man sogar in die Top 10 der am schlechtesten bewerten Videos auf Youtube kam, überlegten wir uns: Was könnte man beim nächsten Ableger anders machen? Und welche Ideen uns dabei gekommen sind, wollen wir euch im nachfolgenden Artikel vorstellen!

Zum Artikel