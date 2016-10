Through the Woods – Releasetermin enthüllt

Wenn Halloween am 31. Oktober 2016 ansteht, dann braucht es auch die passenden Spiele. Entwickler Antagonist gab nun bekannt, dass Through the Woods am 27. Oktober 2016 für PC erscheinen wird.

Through the Woods – Ein psychologischer Horror-Titel

Dabei baut das Spiel auf psychologischem Horror im Rahmen der nordischen Mythologie auf. Und damit ihr auch einen guten Überblick über das Spiel erhaltet, haben wir einige Infos aus der Pressemitteilung zusammengefasst!

„Through the Woods ist ein Third-Person Horror Adventure, angesiedelt in einem Wald an der Westküste von Norwegen. Dabei wird die Geschichte einer Mutter und ihrem vermissten Sohn erzählt. Durch eine reaktive Erzählung erleben die Spieler die Nacherzählung der Ereignisse des Verschwindens des Sohnes aus der Perspektive der Mutter. Zudem folgen die Spieler den Weg der schockierten Frau, die sich gezwungen sah, einen grausamen Ort aufzusuchen, um ihren Sohn zu finden. Dabei trifft sie auf eine Umgebung, die von der nordischen Mythologie geprägt ist.“

Das Spiel erscheint am 27. Oktober 2016 – einen Preis gibt es gegenwärtig nicht.