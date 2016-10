This is the Police – Kostenloses Update veröffentlicht

This is the Police bekommt neue Updates, die das Spiel um weitere Sprachen ergänzen. Französisch und brasilianisches Portugiesisch sind ab heute verfügbar, bald gefolgt von Spanisch und Chinesisch und vielen weiteren Sprachen.

This is the Police – This is im Update

Als kleines Dankeschön für die Geduld der Spieler, die gewartet haben und die Englische, Deutsche und Russische Version noch nicht gespielt haben, liefert Entwickler Weappy zu jeder Sprache auch eine exklusive Gang. Wenn Spieler also die französische Version spielen, müssen sie sich gegen die „Uterus Magna“ durchsetzen, während Spieler mit brasilianisch-portugiesischer Sprachauswahl dem „Circo Mambembe“ gegenüberstehen. Zu jeder Gang müssen drei individuelle Untersuchungen durchgeführt werden.

Alle anderen bekommen die neue Untersuchung zur Gang „Wheels of Empire“. Neben den neuen Sprachen arbeitet Entwickler Weappy an dem sehnlich erwarteten Sandbox-Modus, der ebenfalls als kostenloses Update bereitgestellt wird.