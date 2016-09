The Walking Dead – Termin für Season 3 geleaked?

Anscheinend müssen wir nicht mehr lange auf The Walking Dead Season 3 warten!

The Walking Dead – Season Starttermin: 15. November?

Während Telltale Games selbst bei der Ankündigung des Spiels keinen Termin nannte, hat der australische Händler JB Hi-Fi nun genau diesen durchsickern lassen. Demnach erscheint das die erste Episode am 15. November 2016. Damit würde das Spiel auch wenige Tage vor dem angegebenen Amazon-Termin erscheinen, was die Sache glaubhafter macht. Wegen der Tatsache, dass Telltale eine Disc-Version bestätigte, war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Händler den Termin enthüllen würde.

Während wir also auf die Bestätigung des Termins warten, wollen wir euch die bisher bekannten Infos nennen. In „A New Frontier“ spielt ihr Clementine – vier Jahre nach den Ereignissen von Season 1. Dabei trefft ihr auf Javier, der sich ihr als Newcomer anschließt. Weitere Infos zur Story sind bislang leider nicht bekannt.

Link:

Quelle