The Lion’s Song – Episode 2 ist verfügbar

Der österreichische Entwickler Mipumi Games hat heute die zweite Episode ihrer narrativen Spielereihe The Lion’s Song für PC auf Steam veröffentlicht. Episode 2 – Anthology zieht Spieler in die kreative Welt und die inneren Konflikte des jungen Malers Franz, dessen spezielle Gabe es ihm erlaubt, die verborgenen Facetten einer Person zu sehen.

The Lion’s Song – Details zu Episode 2

Der zweite Teil ist für €3,99 oder per Season Pass für €9,99 erhältlich. Der Season Pass beinhaltet Episode 2 sowie die beiden kommenden Episoden von The Lion’s Song. Die erste Episode – Silence – kann kostenlos auf Steam gespielt werden.

„Während der Fokus in Episode 1 von The Lion’s Song auf den Ereignissen in einer einsamen Alpenhütte lag, tauchen Spieler in Episode 2 hinab in die Welt von Wiens kreativer Elite. Die Geschichte spielt an verschiedenen Orten der Stadt und beinhaltet reale historische Figuren”, sagt Mipumi CEO Gregor Eigner. „Wir haben auf unsere Fans gehört und viel Zeit und Liebe in die verschiedenen Pfade gesteckt, sodass Episode 2 noch mehr Überraschungen und Unmengen verschiedener Playthroughs bietet. Die Entscheidungen, die du triffst, werden auch die Episoden beeinflussen, die du bereits gespielt hast.”

In The Lion’s Song: Episode 2 – Anthology tauchst du in die Tiefen der menschlichen Psyche ab, offenbart durch den bildenden Künstler, Franz Markert. Franz ist ein aufstrebender Maler zum Beginn des 20. Jahrhunderts, der verzweifelt nach Anerkennung für seine künstlerischen Werke sucht, während er mit den inneren Dämonen, die ihn zurückhalten, kämpft. Mit der einzigartigen Fähigkeit die Abgründe, Ängste und Emotionen von Menschen in sogenannten „Facetten“ zu sehen, bringt Franz Schicht für Schicht die wahre Persönlichkeit seiner Modelle auf die Leinwand. Wird es Franz gelingen, die Kritiker zu überzeugen? Wer wird ihm helfen, wenn die Zweifel überhandnehmen? Und wird er sich schließlich selbst finden?