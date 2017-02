The Legend of Zelda: Breath of the Wild – UI lässt sich entschlacken

Wenn ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild zockt, dann habt ihr die Wahl zwischen dem Standard-UI und einem „Pro“-UI. Damit entschlackt ihr die Bildschirminformationen maßgeblich.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Weniger ist mehr?

Dabei könnt ihr im Menü des Spiels das UI – User Interface – in den PRO-Modus schalten. Dadurch gibt es merklich weniger Informationen und ihr seht mehr vom Spiel. Beispielsweise deaktiviert das Spiel die Mini-Map und auch die Anzeige für die Temperatur. Wenn ihr also gerade nicht irgendwo auf eisigen Bergen oder verdammt heißen Vulkanen seid, könnte sich das lohnen.

Schaut euch einfach mal an, wie das aussieht:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 03. März 2017 für Wii und Nintendo Switch. Einen Test liefern wir euch natürlich pünktlich zum Release.

