The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Kein Switch Launch-Titel?

Während wir alle bisher davon ausgegangen sind, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild, so könnte es doch ganz anders kommen. Allem Anschein nach verpasst der Titel den Switch-Launch!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Könnte erst im Juni 2017 kommen

Dabei berichtet die Nintendo Insiderin Emily Rogers, dass der Titel nicht zusammen mit Nintendo Switch erscheinen wird. Zudem berichten die Jungs von Eurogamer, dass eine unabhängige weitere Quelle diesen Umstand bestätigt.

Außerdem verrät Rogers, dass die Lokalisierung des Spiels bis Ende 2016 andauern wird. Anschließend folgen vier bis sechs Monate des Tests. Nur wenn das Spiel wirklich fertig ist, werde man es auch veröffentlichen. Deswegen könnte erst ein Release im Juni 2017 erfolgen.

Zwar hat Nintendo nie gesagt, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Launch Titel sein würde, doch der Plan sah vor, das Spiel für Wii U und Switch zu bringen. Am 13. Januar 2017 wissen wir hoffentlich mehr!

