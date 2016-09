The Legend of Heroes: Trails in The Sky – Aus EU-PSN entfernt

Entwickler Ghostlight hat heute bestätigt, dass The Legend of Heroes: Trails in The Sky aus dem EU PSN entfernt wurde.

The Legend of Heroes: Trails in The Sky – Lizenz abgelaufen

Als Grund wird dabei angegeben, dass die Lizenz für das Spiel ausgelaufen sei. Zudem verriet der PR Manager von Ghostlight, Ross Brierly, dass die Lizenz zu seinem Besitzer zurückgegangen sei: XSEED.

Der Titel erschien 2011 für PlayStation Vita und verfügt über ein riesiges Roster an Charakteren und ein RPG-System, das von vielen Fans geliebt wird. Wenn ihr den Titel dennoch als Europäer spielen wollt, stehen euch Steam und GoG für die PC-Umsetzung zur Verfügung.

