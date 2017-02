The Last Guardian – Permanente Preissenkung in den USA

Nachdem The Last Guardian Anfang Dezember 2016 erschien, gibt es nun die erste permanente Preissenkung. Zumindest in den USA.

The Last Guardian – Nur noch 40 USD

Gegenüber Gamespot bestätigte ein Sprecher von Sony, dass die Preissenkung in den USA permanent ist. Während die Vorbestellungen höher als erwartet ausfielen, reichte es für den spirituellen Nachfolger von Shadow of the Colossus nur für Platz 7 in den Charts. Deswegen gingen viele davon aus, dass der Hype nicht sonderlich gut in Verkäufe übergegangen ist.

Ob auch hierzulande mit einer Preissenkung zu rechnen ist, lässt sich nicht sagen. Unseren Test zum Spiel lest ihr hier.

