The Last Guardian – HDR für alle, PS4 Pro-Support bestätigt

Wenn The Last Guardian am 06. Dezember 2016 erscheint, dann wird es zeitgleich einen PS4 Pro Patch geben.

The Last Guardian – HDR für alle!

Damit reiht sich das Spiel in eine bereits lange Liste an Spielen ein, die Verbesserungen auf der PS4 Pro bieten. Zudem berichten die Kollegen von Eurogamer, dass die Pro-Version Checkerboard 4K und „geringe“ Performance-Verbesserungen bieten wird. Außerdem soll ein Patch nach Launch HDR-Support für alle Versionen des Spiels bieten.

Link:

Quelle