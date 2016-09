The Last Guardian – ESRB-Rating enthüllt Gameplay-Details

Gestern hat das ESRB seine Alterseinstufung für The Last Guardian enthüllt und dabei neue Details zum Gameplay verraten. Der Titel erscheint am 06. Dezember 2016.

The Last Guardian – Rated T for Teen, mit Blut

Dabei hat das Spiel ein T-Rating erhalten und enthält „Fantasy Violence“ und Blut. Doch viel interessanter ist, dass es auch Gameplay-Infos gibt, die kleine Spoiler sein könnten. Wenn ihr also überrascht werden wollt, solltet ihr die unten stehende Box nicht öffnen!

“Milde Spoiler“ Neben den bereits bekannten Infos, dass ihr einen jungen Mann spielt, der Ruinen erkundet und Puzzle löst, gibt es auch Infos zu späteren Herausforderungen. Demnach wird Trico, der Held des Spiels, in Zwischensequenzen mit Speeren und Schwertern angegriffen. Zudem blutet Trico an gewissen Stellen des Spiels.

Link:

Quelle