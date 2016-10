The King of Fighters XIV – Patch 1.03 bringt Balance-Änderungen

SNK kündigen heute die Veröffentlichung des neuen Patches (ver. 1.03) für das PlayStation 4–exklusive Kampfspiel THE KING OF FIGHTERS XIV an.

The King of Fighters XIV – Das verändert sich

Anhand der Häufigkeit, mit der die Spieler bestimmte Charaktere nutzen, wurden nun umfangreiche Balancing-Änderungen vorgenommen. Daneben wurde das „Fuzzy Guard“-Problem behoben, das bei Angriffen aus dem Stand heraus auftrat, wenn Spieler von der stehenden in die geduckte Deckungshaltung wechseln.

Neben den Änderungen am Kampfsystem wurden darüber hinaus die Online-Features verbessert. Sie kann die „Stärke des Gegners“ nun als neue Suchoption für RANKED MATCHES verwendet werden. Außerdem können Spieler ab sofort per „Regionseinstellungen“ Kontrahenten aus ihrer Umgebung in RANKED – und FREE MATCHES herausfordern. In RANKED MATCHES können Spieler nun am Ende des Kampfes außerdem in das „Warten im Trainingsmodus“-Menü zurückkehren. Außerdem werden ab sofort Spieler, die Online-Matches vorzeitig abbrechen, mit härteren Strafen bedacht und mit einem Symbol für andere Spieler kenntlich gemacht.

Neben zahlreichen anderen kleinen Feature-Verbesserungen und Bug-Fixes können die Einstellungen für Trainings jetzt am Ende einer Trainingsrunde gespeichert werden.