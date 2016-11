Ja, richtig gelesen. 260 Mods. So viel brauchte der Nutzer „UpIsNotJump“, um den Season 1 Trailer von Game of Thrones in The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition nachzustellen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Weiter unten gibts das Video

Dabei konzentriert sich der Trailer auf Ned Stark und Little Finger, weil der Modder auf einige Probleme stieß als er die Charaktere akkurat nachstellen wollte. Vor allem Cersei schien Schwierigkeiten hervorzurufen – wie auch in der Serie!

Und hier ist auch das besagte Video:

Damit ihr auch einen guten Vergleich habt, gibt es nun das Original:

