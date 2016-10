The Elder Scrolls V: Skyrim – Konzert am 16. November in London

Wenn ihr euch die Musik von The Elder Scrolls V: Skyrim in einem Live-Konzert anhören wollt, dann solltet ihr weiterlesen!

The Elder Scrolls V: Skyrim – Am 16. November im London Palladium

Bethesda Softworks künidgte am Wochenende das Skyrim in Concert an. Dabei handelt es sich um ein orchestralisches Konzert mit Tracks aus Skyrim. „Basierend auf dem mit Awards ausgezeichneten Soundtrack von Jeremy Soule nimmt Skyrim in Concert die Hörer auf eine Reise durch eine nostalgische, musikalische Reise durch die Landschaft des beliebtesten Ablegers von The Elder Scrolls.“

„Die Live-Performance wird von Winterhold Philharmonic and Choir übernommen, sodass Hörer ein brandneues Arrangement von Skyrims epischsten und bewegendsten Themes zu hören kriegen. Dazu gehören Far Horizons, The Streets of Whiterun und das Main Theme, Dragonborn, genauso wie einige Überraschungen.“

Wenn ihr euch ein Ticket sichern wollt: Das geht ab dem 04. Oktober 2016 um 11 Uhr deutscher Zeit. Der Preis: 26,50 britische Pfund.

