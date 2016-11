The Elder Scrolls Online – Kostenloses Wochenende auf Xbox One

Ab sofort gibt es auch für Xbox One-Spieler ein kostenloses The Elder Scrolls Online-Wochenende!

The Elder Scrolls Online – Infos zum Wochenende

Xbox-Gold-Mitglieder können ESO ab heute herunterladen und bis Montag, den 28. November um 05:59 Uhr kostenlos spielen.

Um das Spiel herunterzuladen, sucht man im Xbox Store The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Sobald der Download abgeschlossen ist (Hinweis: Das Spiel ist etwa 80 GB groß), kann man sofort loslegen. Neue Spieler erhalten 500 Kronen, die nach der Kontoerstellung für ein beliebiges Angebot aus dem Kronen-Shop genutzt werden können.

Wer am kostenlosen Spielwochenende teilnimmt und sich entscheidet, das Spiel zu kaufen, erhält The Elder Scrolls Online: Gold Edition zu einem vergünstigten Preis. Zudem wird es auch Vergünstigungen für Kronen-Pakete auf verschiedenen Plattformen geben.

Und – das Beste kommt zum Schluss – alle Teilnehmer am kostenlosen Spielwochenende qualifizieren sich für die Teilnahme an unserem „Trip of a Lifetime“-Gewinnspiel, bei dem es eine von fünf atemberaubenden Reisen zu gewinnen gibt. Weitere Informationen gibt es auf der Wettbewerbsseite: http://www.elderscrollsonline.com/tripofalifetime/?lang=de