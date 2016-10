The Elder Scrolls Online – Großes Update erschienen

Heute wurde mit One Tamriel eines der bedeutendsten Updates in der Geschichte des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online veröffentlicht. One Tamriel ändert von Grund auf die Art, wie Spieler das Abenteuer erleben werden. Durch Wegfall der Allianzbeschränkungen und Anpassung der Spielinhalte an die Spielerstufe erhalten die Spieler ganz neue Möglichkeiten. Das One Tamriel-Update ist kostenlos auf PC verfügbar und wird ab 18. Oktober auch für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Zur Feier der Veröffentlichung von One Tamriel hat Bethesda das „Die Reise eures Lebens”-Gewinnspiel angekündigt, bei dem fünf glückliche Gewinner ein atemberaubendes Abenteuer in der realen Welt für sich und einen Freund gewinnen können.

The Elder Scrolls Online – Alle Infos zu One Tamriel

Das kostenlose Update One Tamriel bringt die Freiheiten, die Spieler von allen großen Elder Scrolls-Spielen erwarten: mehr Selbstbestimmung und Spielmöglichkeiten für erfahrene Spieler genau wie für Neulinge. Mit einer wahrhaftig offenen Welt und dank einer Umgebung, die sich an die eigene Stufe anpasst, sind den Abenteurern nach Abschluss des Tutorials keine Grenzen mehr gesetzt.

Mit One Tamriel fallen außerdem Allianzbeschränkungen außerhalb von PvP weg. Spieler können dadurch mit jedem Spieler der Welt eine Gruppe bilden, unabhängig von deren Allianzzugehörigkeit. Diese Änderung macht es wesentlich einfacher, spontan Gruppen für Quests, Verliese und Prüfungen zu finden, und ermöglicht Gilden, breitgefächertere Gruppen für Verliese und Prüfungen zusammenzustellen.

Zusätzliche Verbesserungen und Updates des Spiels:

Spieler können einander jetzt überall außerhalb Cyrodiils duellieren, um ihre Fähigkeiten und Charakter-Builds auf die Probe zu stellen.

Alle Gebiete wurden überarbeitet, um Abenteuer für Einzelspieler und Gruppen zu bieten. Dazu gehören auch verbesserte Bosse und ein vereinheitlichter Schwierigkeitsgrad.

Alle Verliese können auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Veteran gespielt werden. Die Geschichte wird dabei vom Schwierigkeitsgrad getrennt und Spieler steigen auf die für die Kämpfe benötigte Stufe auf. Dadurch können Spieler verschiedener Stufen miteinander spielen und sich für ihre Stufe angemessene Beute sichern.

Der gewaltige Zone Kargstein wurde überarbeitet, um ihn für Einzelspieler zugänglich zu machen und dabei das Erlebnis für Gruppen nicht zu schmälern.

Die Beute wurde in allen Zonen nun analog zur Verliesbeute vereinheitlicht. Dadurch können Spieler jetzt in bestimmten Gebieten bestimmte Sets erhalten – unabhängig davon, auf welcher Stufe sie die Quests abschließen.

Infos zum Gewinnspiel

Um die neugefundene Freiheit von One Tamriel zu feiern, veranstaltet Bethesda Softworks das One Tamriel „Die Reise eures Lebens”-Gewinnspiel. Dabei verlosen sie fünf einmalige Reisen zu exotischen Orten, die von Orten im Spiel inspiriert wurden. Und da es in One Tamriel um das Zusammenspiel geht, gilt jeder Preis für zwei, inklusive Mahlzeiten, Unterkunft und unvergesslichen Ausflügen mit einheimischen Reiseführern und Experten.

Ziele – Gewinner können unter diesen fünf wählen:

Elsweyr-Paket | Kenia & Tansania : Besucht auf einer afrikanischen Safari die Verwandten der Khajiit und erlebt Nationalparks, Jagdreservate und Naturschutzgebiete in Kenia und Tansania.

| : Besucht auf einer afrikanischen Safari die Verwandten der Khajiit und erlebt Nationalparks, Jagdreservate und Naturschutzgebiete in Kenia und Tansania. Himmelsrand-Paket | Schweiz : Jagt in den schneebedeckten Gipfeln der Schweizer Alpen Drachen und erforscht das Land von Eiger und Matterhorn.

| : Jagt in den schneebedeckten Gipfeln der Schweizer Alpen Drachen und erforscht das Land von Eiger und Matterhorn. Schwarzmarsch-Paket | Peru : Brecht auf zu einem argonischen Abenteuer und erforscht die natürliche Schönheit des Amazonas und der uralten Ruinen von Peru, darunter die ehemalige Inkahauptstadt Cusco und ein unvergesslicher Besuch in Machu Picchu.

| : Brecht auf zu einem argonischen Abenteuer und erforscht die natürliche Schönheit des Amazonas und der uralten Ruinen von Peru, darunter die ehemalige Inkahauptstadt Cusco und ein unvergesslicher Besuch in Machu Picchu. Hammerfall-Paket | Marokko : Verliert euch in den Wüsten von Hammerfall und erkundet die Geheimnisse von Marokko, seine atemberaubende Architektur und uralten Bergdörfer.

| : Verliert euch in den Wüsten von Hammerfall und erkundet die Geheimnisse von Marokko, seine atemberaubende Architektur und uralten Bergdörfer. Sommersend-Inseln-Paket | Neuseeland: Macht euch bereit für die vielen Sportarten, die in der Abenteuerhauptstadt der Welt auf euch warten. Paddet in einem Seekajak an der Nordküste entlang und wandert von Gletschern zum Regenwald oder fahrt im Schlauchboot auf unterirdischen Flüssen.

Zusätzlich erhalten 1.000 weitere Gewinner jeweils 1.000 Kronen für Einkäufe im Kronen-Shop im Spiel.

Teilnahme:

Teilnehmen ist einfach – geht einfach online und spielt The Elder Scrolls Online zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen dem 5. Oktober und 16. Dezember 2016. Registriert euch dann unter www.elderscrollsonline.com/tripofalifetime. Eine Teilnahme ist ohne einen getätigten Kauf möglich, indem ihr die Webseite besucht und wie dort angegeben eine Postkarte einsenden.