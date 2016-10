The Elder Scrolls Online – Das Hexenfest ist angelaufen

Seit gestern ist mit dem Hexenfest das erste Festtagsevent in The Elder Scrolls Online verfügbar. Die Festlichkeiten sind uralte Herbsttradtion Tamriels und stehen für ein jährliches Aufeinandertreffen von Magie und Religion. Den ganzen restlichen Monat über versammeln sich Dämonologen, Beschwörer, Lamien, Hexenmeister und Thaumaturgen an geheimen Treffpunkten in der gesamten Wildnis Tamriels, um an allen möglichen Beschwörungsritualen, Herbeirufungen und Anrufungszaubern teilzunehmen, was für Spieler eine Menge Spaß bedeutet.

Bei diesen zeitlich begrenzten in-game Festlichkeiten können Spieler sich und jedes Mitglied ihrer Gruppe in einen Untoten verwandeln. Dadurch erhalten sie einen hundert-prozentigen XP-Boost, können Errungenschaften freischalten und haben eine erhöhte Chance, schaurige Items zu erhalten.

The Elder Scrolls Online – So nimmt man am Hexenfest teil:

Um bei den angsteinflößenden Feierlichkeiten mitzumischen, besuchen Spieler einfach nur den Kronen-Shop, um einen kostenlosen Krähenrufer zu erhalten. Dann können sie im Spiel diese unheilvolle Krähenpfeife nutzen und den Tauschhandel der Hexenmutter eingehen, der ihnen als Quest angeboten wird. Nachdem die Quest abgeschlossen wurde, erhält man die Pfeife der Hexenmutter, und kann diese wiederum nutzen, um den Kessel der Hexenmutter heraufzubeschwören. Dieses sprudelnde Becken der Marter und Mühen wird alle in der Gruppe verwandeln – in die furchteinflößende Gestalt einer untoten Kreatur. Die Verwandlung wird zwei Stunden anhalten, aber man kann sie so oft nutzen, wie man möchte – und das bis zum ersten Tag der Abenddämmerung (1. November).

Während die Verwandlung des Untoten aktiv ist, gibt es beim Töten von Anführern die Chance, Plünderschädel zu erbeuten. Wer einen Plünderschädel öffnet, dem offenbaren sich besondere Hexenfest-Geschenke, inklusive Masken (als Hut ausgerüstet), sonderbare Festtagsrezepte für Versorger, der Handwerksstil von Kürbisfratze und so manches mehr!