The Crew – Zählt über 10 Mio. Spieler

Ubisoft verkündete heute, dass The Crew die 10 Millionen-Spieler-Marke geknackt hat und bietet im Zuge dessen eine Infografik mit weiteren interessanten Zahlen zum Spiel an.

The Crew – Infos zur nächsten Erweiterung

The Crew Calling All Units, die zweite große Erweiterung für das actiongeladene Rennspiel-MMO The Crew, wird ab dem 29. November für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC zum Download zur Verfügung stehen. Die Ultimate Edition wird zeitgleich veröffentlicht und beinhaltet das Hauptspiel, die Erweiterung The Crew Wild Run, die brandneue Erweiterung The Crew Calling All Units sowie die Fahrzeuge des Season Pass mit ihren Anpassungsmöglichkeiten.