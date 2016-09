Tasty Tale – Oktoberfest-Feature

Spieler des kostenlosen Mobilegames Tasty Tale haben allen Grund zur Freude – Der Spiele-Publisher European Games Group feilte in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam von Sublinet die letzten Monate an einem brandneuen Sammel-Feature, welches ab sofort und während ausgewählten Ingame-Events verfügbar sein wird. Zudem erstrahlt das Spiel während des größten Volksfestes der Welt mit einer liebevoll gestalteten Oktoberfest-Map. Für Feinschmecker heißt es nun, spezielle Gegenstände zu sammeln und dafür stets Belohnungen abzustauben.

Tasty Tale – Neues Feature: Sammel-Fieber in Oktoberfest-Umgebung

Ab sofort steht den angehenden Sterneköchen in Tasty Tale neben einer einladenden Oktoberfest-Map die erste Runde des neuen Sammel-Features zur Verfügung. Spieler werden dazu eingeladen, einheitliche Gegenstände – in diesem Fall bayerische Brezeln – im Spiel zu finden und diese zu sammeln. Ist die geforderte Menge erreicht, warten Belohnungen. Die Gegenstände sind in unterschiedlichen Restaurants verstreut. So stehen Meisterköche nun nicht nur vor der Herausforderung, den Gästen schmackhafte Speisen zu kredenzen, um diese glücklich zu stimmen, sondern haben nun auch noch die Möglichkeit, hilfreiche Goodies zu erhalten. Während des Oktoberfest-Events haben Gourmets nun die Chance auf drei hilfreiche Gabel-Booster, die den Spielern erlauben, eine Zutat vom Gitter zu entfernen.