Tasty Tale – Halloween-Event gestartet

Kürbissuppe, Dracula-Kuchen und Monster-Kekse. An Halloween werden weltweit schaurig-schöne Leckereien in den Küchen gezaubert, so auch in dem kostenlosen Mobile-Game Tasty Tale. Ab sofort und noch bis einschließlich 06. November steht allen Spielern ein spezielles temporäres Halloween-Restaurant zur Verfügung. Des Weiteren dürfen sich Feinschmecker auf eine gruselig-schöne Halloween-Map freuen. Auch das neu eingeführte Sammel-Event ist zu diesem besonderen Anlass wieder verfügbar.

Tasty Tale – Halloween-Restaurant

Zwölf Monate mussten Feinschmecker darauf verzichten – doch nun ist es wiedereröffnet! Bis einschließlich 06. November öffnet das Halloween-Restaurant, welches für alle Spieler zugänglich ist, seine Pforten. Getreu dem Motto „Süßes oder Saures“ stehen den Kulinarikern abwechslungsreiche schmackhafte Speisen zur Verfügung, die nun zubereitet werden sollen. So bietet die Menükarte beispielsweise Grausige Cupcakes, Kürbistörtchen oder aber Draculas Schokoladenkuchen.

Tasty Tale – Sammeln und Gewinnen!

Das Sammel-Fieber geht in die zweite Runde. Bereits zum Oktoberfest-Event hatten Gourmets das Vergnügen, an dem Sammel-Event teilzunehmen. An Halloween werden die Karten neu gemischt. Nun heißt es für die Fans des schmackhaften Mobile-Games, so viele Hexen wie möglich innerhalb verschiedener Restaurants zu finden und zu sammeln. Ist die geforderte Menge erreicht, winken Spielern dieses Mal gleich fünf gratis Mixerklingen.