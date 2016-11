Tap my Katamari – Crossy Road-Promo bringt neue Inhalte

Der Prinz ist erfreut, neue Spiel-Updates und eine Cross-Promotion mit Crossy Road für Tap my Katamari anzukündigen. Ab heute sind besondere Features in beiden Spielen erhältlich. Der Prinz wird sich in ein gigantisches Crossy Chicken im Katamari-Kostüm verwandeln und der CROSSY ROAD Spielerliste beitreten. Und was den König anbelangt: er ist als geheimer Charakter durch den Prinz in CROSSY ROAD freischaltbar!

Zusätzlich dazu wird es neue Spielinhalte für TAP MY KATAMARI geben:

Zwei neue In-App Käufe für je €4,99*:

Piñata! Jedes Mal, wenn Spieler eine Süßigkeit ausgeben, wird die Piñata mit Naschereien gefüllt. Spieler können die Piñata aufbrechen um jede Menge Süßwaren zu erhalten!

Deluxe Gym Pass – Eine mächtige, permanente Kraft, die so gut wie alles für immer verdoppelt.

Facebook Ranglisten – Die Spielfortschritte der Freunde können über eine Bestenliste verfolgt werden.

Cosmos Karte: Eine gute Gelegenheit für Spieler, Sterne-Tokens auszugeben und großartige Boni freizuschalten.

Mehr Cousins! Drei neue Cousins & zwei Spezial-Cousins!

Sticker – Für iMessage können durch das Gameplay Sticker freigeschaltet werden (nur für iOS)