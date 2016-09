Sword Art Online: Hollow Realization – Neue Details enthüllt

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat heute neue Features aus Sword Art Online: Hollow Realization enthüllt. Spieler erfahren mehr über das Waffenverbesserungs-System und lernen neue Orte in der Stadt der Anfänge kennen.

Sword Art Online: Hollow Realization – Waffenupgrades und mehr

Bei den überall in der Stadt Ainground verteilten Schmieden – Handwerken mit verschiedenen Fertigkeiten – können Spieler ihre Waffen verbessern. Jeder Schmied verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, die dem Spieler dabei helfen, alle Teile seiner Ausrüstung zu verstärken. Dafür müssen die Spieler Material bereitstellen und den Schmied bezahlen. Verbesserungen sind in verschiedenen Stufen verfügbar: je höher das Level, desto stärker die Verbesserung.

Zusätzlich wurden neue Schauplätze in der Stadt der Anfänge enthüllt. Über den Platz der Portale starten Spieler durch Tore zu ihren Abenteuern, in der Einkaufsmeile können sie sich mit allerlei Gegenständen eindecken, die Aussichtsplattform bietet einen wunderbaren Ausblick über die Stadt, am Seepark wimmelt es von Cafés und Läden und im Raum von Kirito können Spieler ihren Avatar anpassen und sich mit ihren Teamkameraden besprechen.

Zu guter Letzt wurde ein SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION Season Pass bekannt gegeben! Der Season Pass enthält 3 DLC-Pakete mit verschiedenen Kostümen als Bonus: einen marineblauen Badeanzug, einen weißen Badeanzug und ein Hochzeitskleid. Für VIP-Mitglieder wird zusätzlich noch das exklusive Maid Kostüm ab dem 8. November kostenlos im VIP-Bereich zur Verfügung stehen (solange der Vorrat reicht).

SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION wird am 8. November 2016 veröffentlicht. Das Spiel wird sowohl im Handel als auch digital für PlayStation 4 und PlayStation Vita in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Australasien erhältlich sein.