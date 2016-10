Super Mario Run – Soll sich so schnell verbreiten wie Pokémon GO

Nachdem Nintendo mit Pokémon GO nur einen Teil am Erfolg hatte, will man diese Geschichte mit Super Mario Run wiederholen. Das verriet Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima gegenüber Bloomberg.

Super Mario Run – „Mario ist eine sehr wichtige IP für uns“

„Nachdem wir gesehen haben, was mit Pokémon GO passierte … Es gibt keinen Zweifel, dass sehr viel mehr Leute Smartphones zum Spielen verwenden. Und diesmal nutzen wir Mario, eine sehr wichtige IP für uns. Daran arbeitet Miyamotos Team aktuell: Sicherstellen, dass es sich so rasend schnell wie Pokémon GO verteilt.“

Derzeit haben sich 20 Millionen Spieler dafür registriert, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Spiel verfügbar ist. Zudem verriet Kimishima, dass die Bemühungen im Smartphone-Sektor zu positiven Entwicklungen im eigenen Hard- und Software-Bereich führten.

„Unser Smartphone-Business half uns dabei, selbst mehr unserer bestehenden Pakete zu verkaufen. Und das bestätigt unsere ursprüngliche These: Durch Releases auf Smartphones werden unsere bestehenden Hard- und Software-Angebote positiv beeinflusst. Genau diese Synergie-Effekte haben wir erwartet. Und jetzt, wo es sich bestätigt, sind wir sehr selbstsicher.“

Super Mario Run erscheint im Dezember 2016 in rund 150 Ländern.

Link:

Quelle