Super Dungeon Bros – Closed- und Open-Beta angekündigt

Wired Productions hat heute für den Rockmusik-Co-Op-Dungeon-Brawler Super Dungeon Bros eine geschlossene Beta ab dem 14. Oktober sowie eine offene Beta ab dem 21. Oktober über Steam angekündigt. Mit diesen aufeinanderfolgenden Beta-Perioden haben die Fans die Chance noch vor dem offiziellen Launch am 1. November 2016 mit Axl, Lars, Freddie und Ozzie erste Erfahrungen in Super Dungeon Bros zu sammeln. Super Dungeon Bros erscheint für Xbox One, PlayStation 4 sowie für PC und auf Steam.

Super Dungeon Bros – Infos zur Registrierung

Jeder Gamer mit Zugang zu einem Steam Account können sich zur Closed Beta registrieren. Die Beta beginnt am 14. Oktober 2016 um 17:00 Uhr MESZ und dauert bis zum 20. Oktober. In dieser Zeit können die Spieler den Single-Player-Modus und lokale Multiplayer-Partien mit bis zu vier Spielern ausprobieren. Die Registrierung und weitere Details sind unter www.superdungeonbros.com zu finden.

Die Open Beta bietet darüber hinaus auch Co-Op-Matchmaking für bis zu vier Beta-Teilnehmer. Interessierte Spieler können sich das Spiel für Windows PC via Steam vom 21. bis 24. Oktober, 21 Uhr herunterladen: http://store.steampowered.com/app/306000/