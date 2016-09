Summer Lesson – Nur ein weiblicher Charakter

In einem Interview mit der Famitsu haben Producer & Director Tamaoki Jun und Chief Producer Harada Katsuhiro über Summer Lesson gesprochen.

Summer Lesson – Kein Release im Westen

Nachdem das Magazin über die Reaktionen und Impressionen des neuesten Trailer sprach, fragten sie, ob man auch einen anderen weiblichen Charakter unterrichten können werde. Harada-san antwortete darauf: „Ich denke, du unterschätzt wie aufwendig es ist – zeitlich und kreativ – nur Hikari und ihre Art und Natur zu erstellen.“

Dabei erklärte er zudem den Unterschied zwischen Arbeiten an Charakteren in Tekken und Virtual Reality. „Die Distanz zwischen dir und dem Charakter und der Mentalität ist komplett anders. Wenn jemandes Gesicht an deinem ist, dann bist du ein wenig aufgeregt, richtig? Wir müssen genau das beachten. Nochmal, wie bereits erwähnt, in Tekken, wenn der Charakter seine Siegespose ausführt, dann konzentriert sich die Kamera auf ihn. Im Gegensatz dazu sind die Augen des Hauptcharakters deine Augen, was dich quasi zur Kamera macht, sodass wir bedenken müssen, wie Spieler auf Hikari gucken, von welchem Winkel und wie sie darauf reagieren würde. Wenn du aus bestimmten Winkeln guckst, denkst du dir vielleicht ‚Wow, Hikari sieht so wirklich niedlich aus‘, aber in anderen Winkeln bemerkst du, wie lang ihre Wimpern sind. Das ist wie du auch in echten Lebenssituationen agieren würdest und es ist etwas, das wir mit der Zeit lernen mussten.“

Und weil die Entwickler auch nach Launch am Spiel arbeiten werden, ist DLC-Content nur eine Frage der Zeit. Dennoch plane man für den Moment nur neue Situationen und Events für Hikari-chan und euch.

