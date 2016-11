Steep – Inhalte des Season Pass enthüllt

Ubisoft enthüllte heute mehr Informationen zum Inhalt des Season-Pass des neuen Action-Sportspiels Steep, das in der offenen Welt der Alpen spielt. Der Season-Pass besteht aus drei Themen-Paketen, die für Spannung auf der Piste und in der Luft sorgen.

Der Season-Pass wird für Xbox One, PlayStation 4 und für Windows PC verfügbar sein. In der Steep Gold Edition ist der Season-Pass bereits enthalten. Die digitale Version wird im Uplay Shop auf allen digitalen Kanälen sowie im PlayStation Netzwerk und auf Xbox Live verfügbar sein.

Ab der Veröffentlichung von Steep werden in den folgenden Monaten drei Themenpacks erscheinen, die im Season-Pass enthalten sind:

Das Winterfest-Paket enthält erstmalig den neuen Sport „Schlitten fahren“ und stellt die Spieler mit einem neuen Herausforderungspaket auf die Probe. Zudem werden neue, exklusive Kostüme angeboten.

Das Extreme-Paket enthält drei neue, adrenalingeladene Sportarten: Raketen-Wingsuit, Base-Jumping und Speed Gliding. Zudem werden neue, exklusive Kostüme Teil des Extreme-Pakets werden.

Das Adrenalin-Paket enthält das Moonlight-Pack mit drei neuen, einzigartigen Nacht-Herausforderungen sowie neuen Ausrüstungspaketen für Spieler, die ihre Fahrkünste im Mondschein zeigen möchten. Weitere Inhalte des Pakets sind neue Kostüme, neue Outfits sowie neue Boards und Wingsuits.

Season Pass-Besitzer bekommen mit der Veröffentlichung am 2. Dezember Zugriff auf exklusive Kostüme, darunter ein einzigartiges Schneemann-Kostüm, Helikopter-Tickets um unerforschte Gebiete schnell zu erreichen und 10.000 Steep-Credits.

Jedes Paket wird zudem separat erhältlich sein für einen Preis von:

Winterfest-Paket – 11,99€

Extreme-Paket – 9,99€

Adrenalin-Paket – 6,99€

Der komplette Season-Pass kann für einen Preis von 19,99€ erworben werden.

Des Weiteren wird Steep zwei Beta-Phasen bekommen, die jeweils vom 10. bis zum 14. November und vom 18. bis zum 21. November auf Xbox One, dem PlayStation®4 Computer Entertainment System und auf Windows PC verfügbar sind. The Beta-Phasen lassen die Spieler noch vor der Veröffentlichung am 2. Dezember die Pisten der Alpen befahren. Zugang zur Open Beta, die am 18. November startet, bekommt man über digitale Downloads auf Konsolen und PC. Die Spieler, die die Wintersport-Saison schon früher starten wollen, haben über den Early Access die Möglichkeit, sich über steepgame.com zu registrieren und schon ab dem 9. November aufzubrechen.

Durch die Beta-Phasen können die Spieler die Vielfalt der Welt von Steep entdecken, indem sie die Umgebung erkunden, Pisten abfahren und eine Vielzahl von Herausforderungen in drei von sieben Regionen abschließen, aus denen sich die Welt zusammensetzt – die Aravis, Tirol und die Nadeln. Außerdem gibt es neun Berggeschichten – erzählerische Herausforderungen, die sich tiefer mit den einzigartigen Momenten in der Welt von Steep befassen. Mit dem Abschluss der Herausforderungen und Berggeschichten, erhalten die Spieler neue Ausrüstungsgegenstände, um ihre Charaktere anzupassen.

Steep sowie die Steep Gold Edition sind ab sofort vorbestellbar.

Steep erscheint am 2. Dezember für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.