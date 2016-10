Star Wars: The Old Republic – Knights of the Eternal Throne angekündigt

BioWare und Lucasfilm heute die kommende Erweiterung Star Wars: The Old Republic – Knights of the Eternal Throne an. Die neue digitale Erweiterung wird ab dem 2. Dezember kostenlos für alle Abonnenten von Star Wars: The Old Republic zum Download verfügbar sein und bietet einen frischen Anfangspunkt für neue Spieler, um mit ihrer Saga zu beginnen.

Star Wars: The Old Republic – Alle Infos zur Erweiterung

Knights of the Eternal Throne versetzt die Spieler in den Mittelpunkt eines explosiven Konflikts um die Herrschaft über die Galaxis. Als Fremdling, ein Veteran des Großen Galaktischen Krieges, haben die Spieler die Möglichkeit, mit ihren eigenen Entscheidungen für die helle oder dunkle Seite der Macht Großes zu bewirken. Es steht viel auf dem Spiel, wenn sich die Spieler den mächtigsten Schurken in der Galaxis stellen, darunter Imperator Valkorion und Kaiserin Vaylin. Es gilt, den Kampf um den Ewigen Thron anzuführen.

Als Herrscher über die Galaxis verfügen die Spieler mit dem neuen Galaktischen Kommandosystem über erweiterte Macht- und Einflussmöglichkeiten. Ob alleine oder mit Freunden – die Spieler können Kämpfe der hellen und dunklen Seite austragen, sich neuen Konfrontationen wie den Aufständen stellen und mächtige Belohnungen freischalten. In der neuen Erweiterung werden die Spieler ihre Kämpfe in drei Herausforderungsstufen bestreiten können, so dass das Spiel ganz nach den eigenen Vorlieben erlebt werden kann.

BioWare hat außerdem die Vorbesteller-Belohnungen für Knights of the Eternal Throne bekannt gegeben. Spieler, die am 26. Oktober ein Abonnement von Star Wars: The Old Republic haben, erhalten die berüchtigte Söldnerin und Kopfgeldjägerin Shae Vizla als Gefährtin. Wer am 28. November Abonnent ist, kann im neuen schnellen Aufklärungsläufer auf seine Gegner herabsehen. Wer über den gesamten Zeitraum Abonnent bleibt, erhält drei Tage frühzeitigen Zugang zur Erweiterung.

Star Wars: The Old Republic ist ein kostenlos spielbares Online-Rollenspiel von BioWare, das Tausende von Jahren vor den klassischen Star Wars-Filmen angesiedelt ist. Die Spieler schließen sich online mit ihren Freunden zusammen, um an Schlachten zwischen der Republik und dem Imperium teilzunehmen, wobei sie eine Galaxis voller lebhafter Planeten erkunden und Star Wars-Kämpfe bestreiten.