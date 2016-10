Spieletester.com – News of the Day (31.10.2016)

Der heutige Montag hat mit unserer Hitman-Coverage bereits gut angefangen. Morgen folgt unser Test zu Skylanders Imaginators. Und wo wir schon bei morgen sind: Weil Allerheiligen ein Feiertag in NRW ist, gibt es keine News of the Day und nur recht wenige News. Wir lesen uns also am Mittwoch wieder. In diesem Sinne: Spieletester.com wünscht einen angenehmen Abend!

Neue Artikel:

– Hitman – Episode 6: Hokkaido

– Hitman – Interview mit Christian Everdam

5 interessante News:

– The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – PC-Version bekommt Sound-Fix

– Uncharted 4: A Thief’s End – Wird der Story-DLC bald angekündigt?

– Final Fantasy XV – DLC mit Luna?

– PlayStation 4 Pro – Entwicklung sollte nur 1% zusätzliche Arbeit bedeuten

– Quantic Dream – Man erforsche VR, will es aber nicht forcieren

Neue Galerien:

– Steins;Gate 0 – Screenshots

– Valkyria Azure Revolution – 31.10.2016 – Screenshots

Neue Videos:

– Steins;Gate 0 – EU Announcement Trailer

– Dead Rising 4 – Halloween Trailer

– The Last Guardian – Making the Music Dev Diary

– Senran Kagura: Peach Beach Splash – Opening Movie

– Valkyria Azure Revolution – Promo Trailer