Spieletester.com – News of the Day (24.10.2016)

Das Wochenende ist vorbei und die neue Woche startet auch sogleich mit einem waschechten Blockbuster. In den kommenden Tagen liefern wir euch Artikel zu WWE 2K17, Dragon Quest Builders, Dark Souls III: Ashes of Ariandel und mehr. In diesem Sinne: Spieletester.com wünscht einen angenehmen Start in die Woche.

Neue Artikel:

– Watch_Dogs 2 Vorschau #2

– Hybrid Wars

5 interessante News:

– Nintendo Switch – Herz der Konsole ist das Handheld-Modul

– Shadow Warrior 2 – Verkauft sich 4x so oft wie der Vorgänger

– The Order: 1886 – Nachfolger nicht unwahrscheinlich

– Star Citizen – Alpha bis Ende Oktober kostenlos

– Gear of War 4 – Härtere Strafen für Leaver

Neue Videos:

– Die Redaktion spielt: Watch_Dogs 2

– ARK: Survival Evolved – Patch 248 Trailer

– Warface – Black Shark Special Operation Trailer

– Halo Wars 2 – Multiplayer ViDoc Trailer