Spieletester.com – News of the Day (23.11.2016)

Die Hälfte der Woche ist geschafft und morgen erwartet euch unser Test zu Just Dance 2017. Am Freitag haben wir noch Ronin für euch in Petto. In diesem Sinne: Spieletester.com wünscht einen angenehmen Abend.

Neue Artikel:

– Shadow Tactics: Blades of the Shogun

– Event-Bericht – LEGO Dimensions & Phantastische Tierwesen bei Warner Bros

5 interessante News:

– Assassin’s Creed Syndicate – PS4 Pro Patch veröffentlicht

– Overwatch – Symmetra-Änderungen im Detail

– Uncharted 4 – Gerücht: Einzelspieler-DLC auf PSX spielbar

– The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier erscheint am 20. Dezember!

– Daedalic Entertainment – Entlassungen beim Hamburger Publisher

Neue Galerien:

– Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey – 23.11.2016 – Screenshots

– Uncharted 4: A Thief’s End – Survival Mode – Screenshots

Neue Videos:

– Watch_Dogs 2 – NVIDIA PC Trailer

– Overwatch – Entwickler-Update: Symmetra Redesign

– Conan Exiles – Early Access Release Date Trailer

– Darksiders Warmastered Edition – Console Release Trailer

– Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey – EU Announcement Trailer

– Uncharted 4: A Thief’s End – Survival Mode Trailer