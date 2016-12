Spieletester.com – News of the Day (22.12.2016)

Der vorletzte Arbeitstag in 2016 ist geschafft. Morgen erwarten euch die letzten zwei Tests in diesem Jahr: Shin Megami Tensei IV Apocalypse und mein Artikel zu The Walking Dead Season 3 Ep 1+2. Und weil es sonst nichts zu berichten gibt, verabschiede ich mich auch in den Feierabend. Spieletester.com wünscht einen angenehmen Donnerstag!

Neue Artikel:

– Bridge Constructor

– Candle

5 interessante News:

– Star Wars: Battlefront – Death Star-DLC am Wochenende kostenlos

– Super Mario Run – Neuer Spielmodus veröffentlicht

– Overwatch – Generiert mehr Einnahmen als alle anderen Spiele in 2016

– Call of Duty: Infinite Warfare – Alle Infos zum Sabotage-DLC

– Gravity Rush 2 – Demo veröffentlicht

Neue Galerien:

– Final Fantasy XIV – Patch 3.5 – Screenshots

– War Thunder – 22.12.2016 – Screenshots

– Mafia III – 22.12.2016 – Screenshots

– Black Desert Online – 22.12.2016 – Screenshots

Neue Videos:

– Nier Automata – Iconic Crossover Weapons Trailer

– Allods Online – Immortality Expansion Trailer

– Call of Duty: Infinite Warfare – Sabotage DLC Pack Trailer

– Assassin’s Creed Film – Figuren und Nachbildungen Trailer

– War Thunder – Launch Trailer

– Black Desert Online – Witch & Wizard Awakening Overview

– Cloud Pirates – Third Closed Beta Trailer