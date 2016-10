Spieletester.com – News of the Day (21.10.2016)

Wochenende! Okay, so wirklich entspannen wird keiner von uns, denn es gibt nach wie vor sehr viel zu tun. Morgen liefern wir euch noch diverse Testberichte zu PSVR und einen Videobeitrag sowie Artikel zu Ubisoft Blue Byte. In der kommenden Woche haben wir ebenfalls zahlreiche Artikel geplant. Darunter befinden sich WWE 2K17, Dragon Quest Builders und viele mehr. In diesem Sinne: Spieletester.com wünscht ein angenehmes Wochenende.

Neue Artikel:

– Batman: Arkham VR

– Driveclub VR

– EVE Gunjack

– Headmaster

– RIGS

– Thumper

– Gears of War 4

5 interessante News:

– Nintendo Switch – Analysten rechnen mit 300 USD

– Final Fantasy XV – Day-One-Patch optimiert Kamera

– Nintendo Switch – Keine Infos zu Technik & mehr vor 2017

– Microsoft – Xbox-Sparte bringt weniger Umsatz als zuvor

– PlayStation 4 Pro – Besitzt zusätzlich 1 GB DDR3 RAM

Neue Galerien:

– Devilian – Bloodstained Legacy – Screenshots

– Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – 21.10.2016 – Screenshots

– The Witch and the Hundred Knight 2 – Screenshots

– Escape from Tarkov – 21.10.2016 – Screenshots

Neue Videos:

– Shadow Warrior 2 – Behind the Scenes Video

– Videobeitrag – PlayStation VR

– Die Redaktion spielt: Until Dawn: Rush of Blood

– Videobeitrag – PlayStation VR – Fazit

– Videobeitrag – PlayStation VR – Das Headset

– Videobeitrag: PlayStation VR – Verkabelung

– Videobeitrag: PlayStation VR – Unboxing

– Hitman – Elusive Target #12 The Identity Thief

– Trolls: Crazy Party Forest! – Launch Trailer

– The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Gameplay Trailer #2

– Hired Ops – Early Access Launch Trailer

– Landwirtschafts-Simulator 17 – Launch Trailer

– LEGO Harry Potter Collection – Launch Trailer

– Watch_Dogs 2 – Zodiac Killer Vorbesteller-Trailer

– Minecraft: Story Mode – Episode 1 for free Trailer