Spieletester.com – News of the Day (11.10.2016)

Der heutige Dienstag ist geschafft und für den Rest der Woche werdet ihr auf die News of the Day verzichten müssen. Am morgigen Mittwoch und dem darauf folgenden Donnerstag jette ich durch Europa und bin stets verhindert. Am Freitag gibt es dann alle Hände voll zu tun. Deswegen lest ihr die Spieletester.com News of the Day erst in der kommenden Woche wieder. In diesem Sinne: Schönen Abend euch allen!

Neue Artikel:

– PlayStation VR – Die Technik im Überblick

– FIFA 17

5 interessante News:

– No Man’s Sky – Eines der am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam

– Call of Duty: Infinite Warfare – 130 GB Speicher benötigt

– Wasteland 3 – Finanzierung in 3 Tagen abgeschlossen

– Pokémon GO – Neues Update wird ausgerollt

– The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Gold-Status & Systemanforderungen

Neue Galerien:

– Touhou Genso Wanderer – Screenshots

Neue Videos:

– Call of Duty: Infinite Warfare – Multiplayer Beta Trailer

– Hired Ops – Weapon Customization Trailer

– Paragon – Schattennacht Trailer

– Prey – Gameplay Trailer Version #2: Another Yu