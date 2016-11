Spieletester.com – News of the Day (03.11.2016)

Der heutige Donnerstag ist geschafft und es bleibt nur noch der morgige Freitag. Doch ganz so entspannt wird das Wochenende nicht, denn es steht ja die BlizzCon 2016 an. Wie jedes Jahr werden Patrick und ich euch darüber berichten. Ab morgen 20:30 Uhr gehts los! In diesem Sinne: Spieletester.com wünscht einen angenehmen Abend.

Neue Artikel:

– Battlefield 1

– Shadow Warrior 2

5 interessante News:

– Red Dead Redemption 2 – Monetarisierung kommt erst nach dem Spielvergnügen

– Overwatch – 1.700 chinesische Cheater gebannt

– Pokémon GO – Tägliche Quests enthüllt

– PlayStation 4 Pro – Liste aller zum Launch optimierten Spiele

– Ubisoft – Far Cry 3: Blood Dragon kostenlos downloaden!

Neue Galerie:

– Master X Master – 03.11.2016 – Screenshots

Neue Videos:

– Die Sims 4 Großstadtleben – Launch-Trailer

– Galaga Wars – Launch Trailer

– Watch_Dogs 2 – Season Pass Trailer

– Persona 5 – Max Mittelman Talks About Playing Ryuji Sakamoto

– Persona 5 – Introducing Ryuji Sakamoto

– Dishonored 2 – Story Trailer